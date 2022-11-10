Суд арестовал женщину, выбросившую ребенка с 11-го этажа в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал 26-летнюю женщину, которая выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже в Москве, до 8 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе заседания обвиняемая не возражала против соответствующей меры пресечения.

Женщина рассказала, что в тот день она решила убить себя и ребенка. По ее словам, утром 8 ноября она выпила таблетки, открыла окно, перевесилась с дочерью через подоконник и отпустила ее из рук. После этого обвиняемая закрыла окно и открыла газовую конфорку.

Мать погибшей девочки заявила, что убила ребенка осознанно.

"После этого в квартиру пришли правоохранители и медицинские работники, затем обвиняемая была госпитализирована. <...> Обвиняемой будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", – говорится в сообщении.

Женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры утром 8 ноября. Ребенка, которого нашли под окнами дома по Сумскому проезду, госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что девочка скончалась в больнице.

Следователи предположили, что женщина была подавлена из-за бракоразводного процесса, а СМИ сообщили, что она лечилась после нервного срыва. После лечения женщине якобы стало лучше, однако временами ее начинало бросать из крайности в крайность.

Матери погибшего ребенка предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего ребенка").



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