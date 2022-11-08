Стали известны подробности о матери, выбросившей годовалую дочь с 11-го этажа в Москве

На юге столицы 8 ноября девушка выбросила годовалую дочь из окна с 11-го этажа. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Рассказываем подробности происшествия.



Выжила после падения

Инцидент на юге Москвы, по предварительной информации, произошел утром 8 ноября на кухне жилого дома на Сумском проезде. 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна с 11-го этажа. После падения ребенку удалось выжить, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.





пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве Девочка доставлена в одну из городских больниц, где врачи борются за ее жизнь. При осмотре обнаружено, что в квартире был включен газ, который выключили сотрудники аварийно-спасательной службы, прибывшие по вызову.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Столичная прокуратура поставила ход расследования на контроль. Известно, что мать девочки также госпитализировали.

После разрешения медиков следователи намерены приступить к следственным действиям с девушкой, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. По ее словам, та находилась в подавленном состоянии из-за развода.

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы сообщили, что готовы оказать семье любую поддержку. "Социальные службы готовы оказать любую поддержку маме и ребенку", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева пообещала взять на контроль случившееся. В свою очередь, детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская отметила, что в подобных ситуациях есть доля вины окружения.

"Общее равнодушие способно подтолкнуть человека к страшному поступку, а участие и доброе слово, сказанное вовремя, могут удержать, поддержать. Девочка выжила, будем надеяться, что малышке как можно скорее помогут восстановиться", – написала она в своем телеграм-канале.



Могла спасти ветка

Внимание очевидцев происшествия привлекли крики из квартиры, откуда выбросили девочку.





Александр очевидец Выглянул в окно, смотрю – маленький ребеночек лежит раздетый, только в подгузниках.

После этого Александр выбежал на улицу без верхней одежды с одеялом в руках и накрыл им ребенка. Мужчина утверждает, что на теле девочки не было следов крови. Очевидец добавил, что она редко дышала. Александр считает, что ребенка могла спасти от мгновенной гибели ветка, которую он ранее планировал спилить. По его словам, экстренные службы после ЧП прибыли в течение 5–10 минут.

Другая соседка рассказала, что ее разбудили крики матери ребенка. По словам женщины, девочка лежала на земле калачиком, "будто ее кто-то принес и положил".

Предположительно, мать ребенка с супругом снимали некоторое время квартиру в жилом доме на Сумском проезде. Однако в сентябре 2022 года пара якобы официально развелась. Местные жители отмечают молчаливый характер девушки. "Никогда не здоровалась, странная была", – вспоминают они.

Сообщалось, что у матери девочки якобы были проблемы с психикой. Предположительно, в 2015 году та прошла лечение в специализированной столичной клинике. По данным СМИ, после москвичка нуждалась в поддерживающей терапии. Без этого девушку начинало бросать из крайности в крайность.

