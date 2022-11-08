Выбросившая ребенка из окна москвичка лечилась после нервного срыва – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

У москвички, которая выбросила годовалую дочь из окна, были проблемы с психикой. Об этом сообщает "360" со ссылкой на источник.

Она лечилась после нервного срыва, рассказал собеседник телеканала. По его словам, состояние девушки стало лучше, однако она нуждалась в дополнительной терапии.

Как только она прекращала лечение, ее начинало бросать из крайности в крайность, добавил он.

Прокуратура Москвы утром 8 ноября сообщила, что мать выбросила младенца из окна квартиры 11-го этажа жилого дома в Сумском проезде. Пострадавшую годовалую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении 26-летней матери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы позже сообщили, что столичные службы соцзащиты готовы предоставить семье любую помощь. По информации ведомства, пострадавший ребенок сейчас находится на лечении.

Что касается 26-летней девушки, то сообщалось о ее подавленном состоянии вследствие развода.

СК завел уголовное дело на мать, которая выбросила ребенка из окна квартиры на юге Москвы

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