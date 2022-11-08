СК завел уголовное дело на мать, которая выбросила ребенка из окна квартиры на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело на женщину, которая выбросила годовалую дочь из окна на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, женщина выбросила ребенка с высоты 11-го этажа, "используя малозначительный повод". Ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц. При осмотре квартиры правоохранители обнаружили включенный газ, который выключили сотрудники аварийно-спасательной службы.

Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").

Происшествие случилось 8 ноября в жилом доме по Сумскому проезду. Инцидент произошел на кухне квартиры. 26-летнюю мать девочки также госпитализировали.



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