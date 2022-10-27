Кубанские медики проверят мать, свесившую младенца с 7-го этажа

Фото: телеграм-канал "112"

Жительницу Краснодарского края направят в медучреждение на обследование после того, как она свесила с балкона на седьмом этаже своего грудного ребенка, сообщает РИА Новости.

Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах женщина стоит на балконе многоэтажки в селе Агой и, перегнувшись за перила, держит ребенка за руку и ногу. Рядом стоит ребенок и пытается ей помешать, однако та уводит младенца в сторону.

О том, что ребенку угрожает опасность, очевидцы сообщили в полицию. На место незамедлительно прибыли правоохранительные органы. Младенца и его старшую сестру передали бабушке, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В октябре школьник в Костроме ножом убил 12-летнюю одноклассницу. Тело потерпевшей с колото-резаным ранением обнаружили в подъезде многоквартирного дома.

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