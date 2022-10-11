Восьмилетний мальчик скончался после урока физкультуры под Новосибирском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восьмилетний мальчик скончался в Новосибирской области после урока физкультуры, на котором ему внезапно стало плохо, сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Инцидент произошел в селе Сокур 10 октября. По данным следствия, мальчик на уроке физкультуры в средней школе Мошковского района вместе с одноклассниками выполнял разминочные упражнения. Через некоторое время ребенку стало плохо, он упал.

Учитель незамедлительно вызвал скорую помощь, однако ребенок скончался по дороге в больницу. Сейчас следователи допрашивают родственников погибшего ребенка и педагогов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Минобразования Новосибирской области сообщили, что по факту смерти мальчика создана рабочая группа, которая проводит служебное расследование. Обучающимся, педагогам и родителям оказывается необходимая психологическая помощь.

Ранее следователи организовали проверку после обнаружения тела 11-летнего мальчика в одной из квартир в Ногинске. Известно, что ребенок страдал от тяжелых хронических заболеваний. Он скончался еще две недели назад. Мать мальчика рассказала, что не знает, из-за чего он умер. Она также объяснила свое двухнедельное молчание испугом и помутнением.

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