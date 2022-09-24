Тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке на юге столицы

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Тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке недалеко от дома 30 по улице Борисовские Пруды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным ведомства, тело нашли утром 24 сентября. По предварительной информации, плод был рожден на шестом месяце беременности. На теле видимых телесных повреждений не было.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения в связи с обнаружением тела новорожденного в Москве-реке", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности нагатинского межрайонного прокурора Сергей Синайский. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденной девочки в мусорном баке на юго-востоке Москвы. Правоохранители изучали записи камер видеонаблюдения. По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

