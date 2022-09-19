Двухлетняя девочка умерла на прогулке в детском саду Тобольска

15:52
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тюменской области"
Двухлетняя девочка умерла во время утренней прогулки в детсаду Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Тюменской области.
По данным правоохранителей, тело ребенка обнаружили в игровом детском доме, расположенном на игровой площадке, утром 19 сентября. В ходе осмотра на теле девочки не выявили телесных повреждений.
По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Следователи дадут оценку действиям сотрудников детсада.
"В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада, родные и близкие ребенка. С целью установления точной причины смерти малолетней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что после падения из окна 15-го этажа жилого дома на улице 800-летия Москвы скончалась двухлетняя девочка. Инцидент произошел во вторник, 30 августа, около 19:00. Ребенок был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти жизнь девочки.
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