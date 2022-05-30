Отец умершего в Ростове ребенка рассказал, почему бросил его тело в реку

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Задержанный по подозрению в убийстве своего семилетнего сына мужчина заявил, что ребенок умер сам, однако подозреваемый испугался, уложил тело в сумку, а затем сбросил в реку. Об этом сообщается на сайте СУСК России по Ростовской области.

Следователь в ходе расследования проверит версию мужчины.

Уточняется, что в настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти ребенка, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз. Кроме того, решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого в качестве меры пресечения.

Ранее сообщалось, что сумку с телом ребенка обнаружили на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

Позже стало известно, что задержан подозреваемый в убийстве сына, тело которого обнаружили в сумке на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону.