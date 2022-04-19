Суд арестовал москвичку, выкинувшую новорожденную дочь в мусоропровод

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Бутырский районный суд Москвы арестовал женщину, выбросившую ребенка в мусоропровод. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СК.

В ходе допроса мать ребенка признала вину. Она рассказала, что родила девочку в ванной комнате, после чего завернула ее в полотенце и положила в полиэтиленовый пакет, после чего выбросила его в мусоропровод с 9-го этажа.

Женщина пробудет под стражей два месяца, до 14 июня 2022 года.

Новорожденную девочку нашли в одном из жилых домов на северо-востоке Москвы 14 апреля. Уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская рассказала, что у нее не было серьезных травм. Здоровью девочки ничего не угрожает.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

