Прокуратура Москвы показала видео с места обнаружения младенца в мусоропроводе

Столичная прокуратура показала видео с места обнаружения младенца в мусоропроводе на северо-востоке Москвы.

Новорожденная девочка была найдена в камере мусоропровода одного из жилых домов по Северному бульвару. Она была госпитализирована.

По данному факту возбудил уголовное дело Следственный комитет России. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль и в прокуратуре.

В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение матери ребенка.