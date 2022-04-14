Младенца обнаружили в камере мусоропровода на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения грудного ребенка в камере мусоропровода жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК.

"Следователи и криминалисты работают на месте, производится осмотр, устанавливается местонахождение матери ребенка", – говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре уточнили, что новорожденная девочка была обнаружена в одном из жилых домов по Северному бульвару. Ее госпитализировали.

"Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, а также дальнейшее жизнеустройство ребенка находятся на контроле в прокуратуре Москвы", – сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Ранее тело полуторамесячного мальчика нашли в месте для сбора мусора в центре Москвы возле одного из жилых домов на Красной Пресне. Позже столичная прокуратура установила личность женщины, оставившей младенца.

