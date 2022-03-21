Выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод москвичка получила 2 года колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Москвичка Наталья Стручкова, выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод в сентябре прошлого года, получила 2 года колонии. Решение принял Черемушкинский районный суд.

Наказание она будет отбывать в колонии общего режима, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По версии следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре Стручнова родила девочку, завернула ее в наволочку и положила в пакет. После этого женщина выбросила ребенка в мусоропровод.

Младенца обнаружили жильцы дома. Девочку госпитализировали и оказали ей необходимую помощь.

На допросе женщина признала вину.