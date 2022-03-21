Выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод москвичка получила 2 года колонии

16:56
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Москвичка Наталья Стручкова, выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод в сентябре прошлого года, получила 2 года колонии. Решение принял Черемушкинский районный суд.
Наказание она будет отбывать в колонии общего режима, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По версии следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре Стручнова родила девочку, завернула ее в наволочку и положила в пакет. После этого женщина выбросила ребенка в мусоропровод.
Младенца обнаружили жильцы дома. Девочку госпитализировали и оказали ей необходимую помощь.
На допросе женщина признала вину.
Полиция нашла мать новорожденной девочки, оставленной в мусоропроводе в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: