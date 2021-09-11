Выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод москвичку арестовали

Фото: МВД России

Жительницу столицы, выбросившую новорожденную девочку в мусоропровод на юго-западе Москвы, арестовали. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичная прокуратура.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 36-летней москвички, обвиняемой в покушении на убийство новорожденной дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в надзорном ведомстве.

В столичном районе Ясенево 9 сентября в мусоропроводе жилого дома обнаружили младенца. Вскоре полицейским удалось задержать предполагаемую мать ребенка: ей оказалась 36-летняя москвичка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.