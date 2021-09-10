Выкинувшая ребенка в мусоропровод дома в Ясеневе мать объяснила свои действия

В столичном районе Ясенево 9 сентября в мусоропроводе жилого дома обнаружили младенца. Вскоре полицейским удалось задержать предполагаемую мать ребенка: ей оказалась 37-летняя москвичка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.
Младенец в мусоропроводе
В доме на Литовском бульваре утром 9 сентября обнаружили новорожденную девочку в мусоропроводе. В столичной прокуратуре рассказали, что ребенку было не больше суток. Малышку нашли завернутой в полиэтиленовый пакет, при этом видимых телесных повреждений у нее не имелось.
В тот же день, после того как правоохранители опросили местных жителей и просмотрели камеры видеонаблюдения, удалось задержать предполагаемую мать младенца. Ей оказалась 37-летняя москвичка, проживающая в том же доме, где заметили малышку. В прокуратуре заявили, что у женщины есть еще один взрослый ребенок, который с ней не живет.
"У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", – говорится в сообщении ведомства.
На допросе подозреваемая призналась сотрудникам правоохранительных органов, что роды прошли в домашних условиях, после чего она выбросила ребенка в мусоропровод.
В отношении матери новорожденной девочки было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в ГСУ СК России по Москве. Ребенка передали врачам, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
"Малыш сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты окажут ребенку необходимую помощь", – рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Под свой контроль взяла расследование дела и уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Почему женщины бросают новорожденных детей
Поведение женщины, когда она выбрасывает ребенка сразу после его рождения, может быть связано с послеродовой депрессией, рассуждает психолог, кандидат психологических наук Марина Солдатенко.
Кроме того, по ее словам, иногда так могут поступать матери, у которых уже были дети и они знают, как тяжело о них заботиться.
Психолог добавила, что, по статистике, если женщина лишена родительских прав, она зачастую не восстанавливается в этих правах. "Поэтому последующие рожденные дети идут по тому же сценарию. Даже более легким способом: женщина сама отказывается от детей, ведя все тот же образ жизни и усугубляя свое положение", – отметила Солдатенко в интервью Москве 24.
Психолог напомнила, что, даже если мать по каким-то причинам не хочет оставить себе ребенка, этот вопрос можно решить в роддоме. "Цивилизованно родить, написав отказ от малыша. Его возьмут под опеку", – указала она.
Также Солдатенко добавила, что в Москве хорошо развита медицина и социальные службы. Поэтому будущая мама всегда может получить помощь психолога и других служб, которые предоставят временное жилье и социальную помощь при необходимости.