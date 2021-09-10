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19:06

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Выкинувшая ребенка в мусоропровод дома в Ясеневе мать объяснила свои действия

"Родила и выкинула". Что известно о москвичке, бросившей младенца в помойку
происшествия дети

В столичном районе Ясенево 9 сентября в мусоропроводе жилого дома обнаружили младенца. Вскоре полицейским удалось задержать предполагаемую мать ребенка: ей оказалась 37-летняя москвичка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Младенец в мусоропроводе

В доме на Литовском бульваре утром 9 сентября обнаружили новорожденную девочку в мусоропроводе. В столичной прокуратуре рассказали, что ребенку было не больше суток. Малышку нашли завернутой в полиэтиленовый пакет, при этом видимых телесных повреждений у нее не имелось.

В тот же день, после того как правоохранители опросили местных жителей и просмотрели камеры видеонаблюдения, удалось задержать предполагаемую мать младенца. Ей оказалась 37-летняя москвичка, проживающая в том же доме, где заметили малышку. В прокуратуре заявили, что у женщины есть еще один взрослый ребенок, который с ней не живет.

"У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", – говорится в сообщении ведомства.

На допросе подозреваемая призналась сотрудникам правоохранительных органов, что роды прошли в домашних условиях, после чего она выбросила ребенка в мусоропровод.

Сегодня родила и выкинула своего ребенка в помойку.
подозреваемая

В отношении матери новорожденной девочки было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в ГСУ СК России по Москве. Ребенка передали врачам, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Малыш сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты окажут ребенку необходимую помощь", – рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Под свой контроль взяла расследование дела и уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Фото: 77.мвд.рф

Почему женщины бросают новорожденных детей

Поведение женщины, когда она выбрасывает ребенка сразу после его рождения, может быть связано с послеродовой депрессией, рассуждает психолог, кандидат психологических наук Марина Солдатенко.

Кроме того, по ее словам, иногда так могут поступать матери, у которых уже были дети и они знают, как тяжело о них заботиться.

Как правило, резкие изменения в женщине, которая уже знает, что такое родить и вырастить ребенка, бывают только благодаря тому, что есть послеродовые эмоциональные перемены. Реакция организма возникает на фоне гормонального дисбаланса.
Марина Солдатенко
психолог, кандидат психологических наук

Психолог добавила, что, по статистике, если женщина лишена родительских прав, она зачастую не восстанавливается в этих правах. "Поэтому последующие рожденные дети идут по тому же сценарию. Даже более легким способом: женщина сама отказывается от детей, ведя все тот же образ жизни и усугубляя свое положение", – отметила Солдатенко в интервью Москве 24.

Фото: 77.мвд.рф

Психолог напомнила, что, даже если мать по каким-то причинам не хочет оставить себе ребенка, этот вопрос можно решить в роддоме. "Цивилизованно родить, написав отказ от малыша. Его возьмут под опеку", – указала она.

Также Солдатенко добавила, что в Москве хорошо развита медицина и социальные службы. Поэтому будущая мама всегда может получить помощь психолога и других служб, которые предоставят временное жилье и социальную помощь при необходимости.

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