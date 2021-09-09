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Происшествия

14:39

Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Ясеневе

происшествия

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Личность женщины, которая оставила в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре новорожденную дочь, установлена. Ей оказалась 37-летняя москвичка, проживающая в доме, где нашли ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", – говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.

Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе в одном из домов на Литовском бульваре утром 9 сентября.

Уточнялось, что ребенку было, предположительно, не больше суток, он был завернут в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений у девочки не нашли.

Младенца нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы

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