Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Ясеневе

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Личность женщины, которая оставила в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре новорожденную дочь, установлена. Ей оказалась 37-летняя москвичка, проживающая в доме, где нашли ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", – говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.

Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе в одном из домов на Литовском бульваре утром 9 сентября.

Уточнялось, что ребенку было, предположительно, не больше суток, он был завернут в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений у девочки не нашли.