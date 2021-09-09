Власти рассказали о состоянии ребенка, найденном в мусоропроводе в Ясеневе

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Жизни новорожденной девочки, найденной в мусоропроводе жилого дома в столичном районе Ясенево, ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы. Малыш сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты окажут ребенку необходимую помощь", – отметили в ведомстве.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла расследование дела под свой контроль. В настоящее время следователи устанавливают личность и местонахождение матери, опрашивают жильцов дома, изучают записи камер наблюдения.

Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе в одном из домов на Литовском бульваре утром 9 сентября. Уточнялось, что ребенку было предположительно не больше суток, он был завернут в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений у девочки не нашли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери новорожденной.

