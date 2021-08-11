Дедушка в Москве сдал внука в полицию

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В Москве дедушка сдал новорожденного внука в полицию, выдав его за подкидыша. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 44-летний мужчина обратился в отделение полиции с сообщением о том, что обнаружил брошенного младенца на автобусной остановке. Однако в результате осмотра камер наблюдения на указанном месте ни ребенок, ни мужчина зафиксированы не были.

Следователям удалось выяснить, что новорожденный является внуком обратившегося. Сам мужчина признался, что хотел отправить ребенка в приют, однако боялся, что младенца "с улицы" могли не принять, из-за чего он выдумал историю с подкидышем на остановке.

Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего организована проверка, дела на семью мальчика пока не возбудили.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения двухлетней девочки на улице в подмосковном Жуковском. 3 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о ребенке, найденном на одной из улиц. Девочка была одна, при ней оказалась только сумка с вещами.