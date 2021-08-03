СК возбудил дело после обнаружения брошенной двухлетней девочки на улице в Жуковском

14:48
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения двухлетней девочки на улице в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает Агентство "Москва".
3 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о ребенке, найденном на одной из улиц. Девочка была одна, при ней оказалась только сумка с вещами.
В СК отметили, что в данном инциденте был выявлен состав преступления, предусмотренный статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности").
На данный момент следователи устанавливают личность матери девочки и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали доследственную проверку по этому делу. Уточняется, что сейчас ребенок находится в одном из местных медучреждений. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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