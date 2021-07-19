Власти Москвы рассказали о семье брошенного в хостеле младенца

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Фото: depositphotos/Bork
Семья, бросившая младенца в одном из столичных хостелов, не состояла на учете в органах соцзащиты. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
"Инцидент произошел 18 июля. Женщина оставила дочь с отцом в хостеле на северо-востоке Москвы. Мужчина сразу же обратился в полицию. Он сообщил, что у него нет условий для содержания ребенка", – говорится в сообщении.
Специалисты уточнили, что сейчас девочка находится в больнице. В телефонном разговоре с сотрудниками соцзащиты мать сообщила, что готова забрать ребенка и не планирует от него отказываться.
В настоящее время проводится проверка по факту неисполнения родителями их обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Судьбу девочки решат после посещения семьи экспертами. Родители могут рассчитывать на социальную и психологическую помощь.
Ранее стало известно, что в Москве мать бросила своего ребенка в хостеле, а отец попросил поместить младенца в медучреждение. Свою позицию он аргументировал отсутствием жилья и постоянного дохода.
Перед этим сообщалось, что на западе Москвы нашли брошенного ребенка. Коляска с годовалым мальчиком стояла у подъезда жилого дома на улице Студенческой.
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