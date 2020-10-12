В Татарстане нашли брошенного в коляске двухлетнего ребенка

10:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коляску с двухлетней девочкой обнаружил во дворе многоэтажки житель Набережных Челнов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.
По словам Галиева, мать девочки нашли, прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Отмечается, что ведомство намерено поставить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности".
Сейчас девочка находится в Камском медицинском центре, врачи диагностировали у ребенка переохлаждение.
9 октября стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода прятала свою новорожденную дочь в шкафу. В результате ребенок оказался в истощенном состоянии.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), а также по части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание"). У женщины есть еще двое детей. Пока их отправили в один детдом, однако свердловский детский омбудсмен сообщил, что их передадут под опеку родственникам. Женщину поместили в психиатрическую больницу.
Медики оценивают состояние девочки как стабильное.
Власти сообщили о состоянии младенца, которого полгода прятали в шкафу
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