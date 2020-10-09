Прятавшую полгода новорожденную дочь в шкафу женщину поместили в психбольницу

18:11
Фото: vk.com/incident_tmn
Женщину, которая прятала свою новорожденную дочь полгода в шкафу, поместили в психиатрическую больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.
"Мать помещена в психиатрическую больницу и проходит обследование, в отношении нее возбуждены уголовные дела", – рассказала Кузнецова.
Она отметила, что вертолет с ребенком отправлен в Екатеринбург. По последней информации, девочка находится в тяжелом состоянии.
Кузнецова сообщила, что готовы помочь специалисты НИМЦ здоровья детей.
"Мы уже связались с врачами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, они готовы при необходимости проконсультировать свердловских специалистов", – отметила Кузнецова.
Инцидент произошел в городе Карпинске Свердловской области. Женщина полгода прятала новорожденную дочь в шкафу. Ее обнаружили подруги женщины и сразу обратились в полицию.
Сообщалось, что грудной ребенок находится в истощенном состоянии. По предварительным данным, у девочки имеются гипотрофия третьей степени и подозрения на более серьезные заболевания. Отмечалось, что мать ребенка не обращалась за помощью врачей в момент родов, а также не состояла на учете в женской консультации во время беременности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: