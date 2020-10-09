Прятавшую полгода новорожденную дочь в шкафу женщину поместили в психбольницу

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Женщину, которая прятала свою новорожденную дочь полгода в шкафу, поместили в психиатрическую больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.

"Мать помещена в психиатрическую больницу и проходит обследование, в отношении нее возбуждены уголовные дела", – рассказала Кузнецова.

Она отметила, что вертолет с ребенком отправлен в Екатеринбург. По последней информации, девочка находится в тяжелом состоянии.

Кузнецова сообщила, что готовы помочь специалисты НИМЦ здоровья детей.

"Мы уже связались с врачами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, они готовы при необходимости проконсультировать свердловских специалистов", – отметила Кузнецова.

Инцидент произошел в городе Карпинске Свердловской области. Женщина полгода прятала новорожденную дочь в шкафу. Ее обнаружили подруги женщины и сразу обратились в полицию.

Сообщалось, что грудной ребенок находится в истощенном состоянии. По предварительным данным, у девочки имеются гипотрофия третьей степени и подозрения на более серьезные заболевания. Отмечалось, что мать ребенка не обращалась за помощью врачей в момент родов, а также не состояла на учете в женской консультации во время беременности.