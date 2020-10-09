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Подруга рассказала о матери, которая полгода прятала ребенка в шкафу

"За детьми ухаживала". Подруга – о матери, которая прятала младенца в шкафу
происшествия эксклюзив

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Подруга женщины, которая полгода прятала ребенка в шкафу, рассказала телеканалу Москва 24, какой она была матерью.

По ее словам, женщина ухаживала за детьми, все они были одеты, обуты, накормлены и посещали различные кружки и секции.

"Она разошлась со своим мужем, по идее, когда они расходились, она уже была беременная. Когда я ее видела, 3 июня, у нее ребенок уже был родившийся, она вполне улыбалась", – рассказала Ирина.

В пятницу, 9 октября, стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области держала новорожденную дочь в шкафу. В результате ребенок оказался в истощенном состоянии, полиция возбудила уголовное дело.

Кроме того, выяснилось, что в момент родов за помощью к врачам женщина не обращалась. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), а также по части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание").

У женщины есть еще двое детей. Их отправили в один из детских домов. Свердловский детский омбудсмен сообщил, что они будут переданы под опеку родственникам.

Женщина направлена в медицинское учреждение для обследования психологического состояния.

На Урале мать полгода прятала младенца в шкафу

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