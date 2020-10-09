Жительница Урала полгода прятала новорожденную дочь в шкафу

На Урале мать полгода прятала младенца в шкафу

Жительница города Карпинска Свердловской области держала новорожденную дочь в шкафу. В результате ребенок оказался в истощенном состоянии, полиция возбудила уголовное дело, рассказал РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

После того как в МВД поступил тревожный сигнал, на адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД. На месте был обнаружен грудной ребенок в истощенном состоянии. Девочку отправили в больницу.

"У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания", – рассказал собеседник агентства о состоянии ребенка. Как уточнил Горелых, мать дочери в женской консультации во время беременности на учете не состояла.

Кроме того, выяснилось, что в момент родов за помощью к врачам женщина не обращалась. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), а также по части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание").

В настоящее время мать ребенка направлена в медицинское учреждение для обследования психологического состояния.

"Женщина помещена на обследование в больницу на предмет ее психологического состояния, так как она до сих пор не может внятно объяснить, почему столь жестоко поступила с собственной дочерью", – сообщил Горелых.

Он также отметил, что женщина родила ребенка в отсутствие двух детей. "Семья ее друзьями характеризуется положительно, никаких жалоб от соседей не поступало в полицию, на учетах они не состояли. Женщина старшего ребенка отводила в школу по утрам, младшего – в садик, а затем шла на работу в коммерческое предприятие, где она трудится экономистом, оставляя малышку без присмотра", – добавил глава пресс-службы.

По его словам, старшие дети отправлены в один из детских домов. Свердловский детский омбудсмен пояснил ТАСС, что они будут переданы под опеку родственникам.

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