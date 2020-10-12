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Происшествия

09:49

Медики рассказали о состоянии девочки, которую полгода прятали в шкафу

происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Состояние полугодовалого ребенка, которого 37-летняя жительница Карпинска полгода держала в шкафу, врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной детской больницы № 1.

"Состояние стабильное. Она ест, пьет, играет", – сказала собеседница агентства.

Накануне официальный представитель Минздрава Свердловской области Константин Шестаков также рассказал, что состояние девочки врачам удалось стабилизировать. Он подчеркнул, что ее жизни сейчас ничего не угрожает.

9 октября стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области держала новорожденную дочь в шкафу. В результате ребенок оказался в истощенном состоянии, полиция возбудила уголовное дело.

Кроме того, выяснилось, что в момент родов за помощью к врачам женщина не обращалась. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), а также по части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание").

У женщины есть еще двое детей. Пока их отправили в один детдом, однако свердловский детский омбудсмен сообщил, что их передадут под опеку родственникам. Женщину поместили в психиатрическую больницу.

Власти сообщили о состоянии младенца, которого полгода прятали в шкафу

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