В Минздраве сообщили о состоянии младенца, которого полгода прятали в шкафу

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Состояние полугодовалого ребенка, которого 37-летняя жительница Карпинска полгода держала в шкафу, удалось стабилизировать, жизни девочки ничего не угрожает. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

"Девочка из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет с игрушками", – рассказал Шестаков порталу E1.

9 октября стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области держала новорожденную дочь в шкафу. В результате ребенок оказался в истощенном состоянии, полиция возбудила уголовное дело.

Кроме того, выяснилось, что в момент родов за помощью к врачам женщина не обращалась. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), а также по части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание").

У женщины есть еще двое детей. Пока их отправили в один детдом, однако свердловский детский омбудсмен сообщил, что их передадут под опеку родственникам.

Женщину поместили в психиатрическую больницу.