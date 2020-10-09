Медики на Урале сообщили о состоянии ребенка, которого мать полгода прятала в шкафу

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У шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинске, выявили дистрофию третьей степени, развившуюся на фоне длительного голодания, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-реаниматолога Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге Алину Панишеву.

"В данный момент ребенку планируется провести полный комплекс обследования с целью установки точного диагноза и выявления сопутствующих патологий", – сказала Панишева.

По ее словам, сейчас девочка находится в реанимации, ее вес составляет всего 3 килограмма 100 граммов.

Младенца обнаружили подруги матери, которые пришли к ней в гости. Они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию.

Ребенка в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Екатеринбург.

Врач-реаниматолог территориального центра медицины катастроф Игорь Барсуков, который сопровождал ребенка, отметил, что девочку перевозили в специальном транспортном инкубаторе, полет она перенесла хорошо и весь путь находилась в сознании.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание". Ее направили в медицинское учреждение для обследования психологического состояния.

Старшие дети женщины – мальчик 13 лет и 3-летняя девочка – отправлены в один из детских домов. Свердловский детский омбудсмен пояснил, что их передадут под опеку родственникам.