Медики на Урале сообщили о состоянии ребенка, которого мать полгода прятала в шкафу

20:56
Фото: vk.com/Krasnoturinsk_live
У шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинске, выявили дистрофию третьей степени, развившуюся на фоне длительного голодания, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-реаниматолога Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге Алину Панишеву.
"В данный момент ребенку планируется провести полный комплекс обследования с целью установки точного диагноза и выявления сопутствующих патологий", – сказала Панишева.
По ее словам, сейчас девочка находится в реанимации, ее вес составляет всего 3 килограмма 100 граммов.
Младенца обнаружили подруги матери, которые пришли к ней в гости. Они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию.
Ребенка в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Екатеринбург.
Врач-реаниматолог территориального центра медицины катастроф Игорь Барсуков, который сопровождал ребенка, отметил, что девочку перевозили в специальном транспортном инкубаторе, полет она перенесла хорошо и весь путь находилась в сознании.
В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание". Ее направили в медицинское учреждение для обследования психологического состояния.
Старшие дети женщины – мальчик 13 лет и 3-летняя девочка – отправлены в один из детских домов. Свердловский детский омбудсмен пояснил, что их передадут под опеку родственникам.
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