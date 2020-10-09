Девочку, которую мать полгода прятала в шкафу, на вертолете доставят в Екатеринбург

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Вертолет с новорожденной девочкой, которая полгода пролежала в шкафу, вылетел из Краснотурьинска в Екатеринбург, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Младенца обнаружили подруги матери, которые пришли к ней в гости. Они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию.

Шестимесячный ребенок находится в тяжелом состоянии. Девочку госпитализируют в Областную детскую клиническую больницу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание". Ее направили в медицинское учреждение для обследования психологического состояния.

Старшие дети женщины отправлены в один из детских домов. Свердловский детский омбудсмен пояснил, что их передадут под опеку родственникам.