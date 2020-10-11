Жительницу Пушкино задержали по подозрению в убийстве сына

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

В Пушкинском городском округе задержана местная жительница, которую подозревают в убийстве своего ребенка. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по Подмосковью.

Тело сына, по предварительным данным, обнаружил его отец, когда пришел домой. "...11 октября 2020 года в период времени с 15 до 17 часов подозреваемая, находясь у себя в квартире в Пушкино, совершила убийство 4-летнего сына путем его повешения", – сообщили пресс-службе ведомства.

Согласно информации СК РФ, пояснить мотив убийства подозреваемая не смогла. На место прибыла следственно-криминалистическая группа, начат осмотр квартиры.

Ранее стало известно о сроке, который грозит женщине, пытавшейся продать дочь. Уточняется, что на деньги, которые она хотела получить от покупателя своей семидневной дочери, собиралась купить дом в родном селе, чтобы жить вместе с сыновьями.