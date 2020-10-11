Жительницу Пушкино задержали по подозрению в убийстве сына

11 октября, 22:20
Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
В Пушкинском городском округе задержана местная жительница, которую подозревают в убийстве своего ребенка. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по Подмосковью.
Тело сына, по предварительным данным, обнаружил его отец, когда пришел домой. "...11 октября 2020 года в период времени с 15 до 17 часов подозреваемая, находясь у себя в квартире в Пушкино, совершила убийство 4-летнего сына путем его повешения", – сообщили пресс-службе ведомства.
Согласно информации СК РФ, пояснить мотив убийства подозреваемая не смогла. На место прибыла следственно-криминалистическая группа, начат осмотр квартиры.
Ранее стало известно о сроке, который грозит женщине, пытавшейся продать дочь. Уточняется, что на деньги, которые она хотела получить от покупателя своей семидневной дочери, собиралась купить дом в родном селе, чтобы жить вместе с сыновьями.
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