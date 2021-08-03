Полиция начала проверку после обнаружения брошенного ребенка в Жуковском

Фото: Москва 24

Сотрудники полиции начали проверку после обнаружения оставленной на улице в подмосковном Жуковском двухлетней девочки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Как уточняется, об обнаружении ребенка около одного из домов на улице Молодежной в полицию сообщила местная жительница.

"Рядом с ребенком обнаружена сумка с детскими вещами. По данному факту проводится проверка", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на данный момент девочка находится в одном из местных медучреждений. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы нашли брошенного ребенка. Коляска с годовалым мальчиком стояла у подъезда жилого дома на улице Студенческой.

