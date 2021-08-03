Полиция начала проверку после обнаружения брошенного ребенка в Жуковском

13:53
Фото: Москва 24
Сотрудники полиции начали проверку после обнаружения оставленной на улице в подмосковном Жуковском двухлетней девочки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью.
Как уточняется, об обнаружении ребенка около одного из домов на улице Молодежной в полицию сообщила местная жительница.
"Рядом с ребенком обнаружена сумка с детскими вещами. По данному факту проводится проверка", – говорится в сообщении.
Как уточняется, на данный момент девочка находится в одном из местных медучреждений. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы нашли брошенного ребенка. Коляска с годовалым мальчиком стояла у подъезда жилого дома на улице Студенческой.
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