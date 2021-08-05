СК предъявил обвинение матери найденных в захламленной квартире в Ульяновске детей

05 августа, 19:01
Фото: СК РФ
Следственный комитет предъявил обвинение 26-летней матери детей, которых ранее обнаружили в захламленной квартире в Ульяновске, где отсутствовали бытовые приборы и детские вещи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание заведомо несовершеннолетнего лица")", – говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, в период с января по июль 2021 года женщина неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет дома одних без еды, не обеспечивала их надлежащим уходом и условиями для умственного и физического развития. Кроме того, она жестоко относилась к старшему ребенку, применяя по отношению к нему физическую силу.
Отмечается, что на данный момент в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
2 августа в социальных сетях распространились фотографии квартиры, в которой были обнаружены два безнадзорных ребенка. На кадрах были зафиксированы заваленная хламом квартира, мусор и дети.
Кроме того, в квартире отсутствуют холодильник, плита и детские вещи. Обоих детей изъяли из семьи: старший ребенок был направлен в социально-реабилитационный центр, младший – в медучреждение.
Изначально Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело о неисполнении матерью детей родительских обязанностей, а позже – дело об оставлении в опасности и истязании малолетних. По самой тяжкой статье женщине грозит лишение свободы сроком до семи лет.
СК опубликовал видео из захламленной квартиры в Ульяновске
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