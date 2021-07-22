СК в Подмосковье проверит данные о детях, которых мать якобы выгнала из дома

18:26
В подмосковной Рузе шестеро детей месяц жили на улице
В подмосковной Рузе шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на СМИ.
По одним данным, из квартиры их выгнала мать и ее сожитель, по другим – ребят никто не выгонял, однако семья действительно является неблагополучной и состоит на учете. Мать не раз пытались лишить родительских прав.
Пока дети жили на улице, их кормили соседи. Также известно, что детей обнаружила местная жительница – они были в ее погребе. Всех ребят уже отправили в распределительный центр.
В СК России по Московской области заявили, что по факту произошедшего организовали проверку.
"В ряде СМИ появилась информация о шести детях, которые оказались на улице, поскольку из квартиры их выгнали мать и ее сожитель. По данным СМИ, около месяца дети бродяжничали, проживая в шалашах. По данной информации следственным отделом по Можайску ГСУ СК России по Московской области организована проверка", – говорится в сообщении.
Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить работу сотрудников органов опеки.
Ранее в захламленном доме в Талдоме была обнаружена истощенная девочка. Против матери ребенка возбудили три уголовных дела, ей грозит до 10 лет тюрьмы.
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