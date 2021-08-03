СК завел еще одно дело после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оставлении в опасности и истязании по факту обнаружения двух детей в захламленной квартире в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте СК.

Это дело стало уже вторым в связи с данным инцидентом. Накануне полиция открыла в отношении матери детей дело о неисполнении ею родительских обязанностей. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на три года.

"Возбуждено уголовное дело по сообщению об оставлении в опасности двух малолетних детей и их истязании матерью (статья 125, пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ). Кроме того, следователями принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), которое соединено в одно производство с основным уголовным делом", – говорится в сообщении.

Статья 125 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде одного года лишения свободы, статья 117 – в виде семи лет.

Как установили следователи, малолетние дети были оставлены матерью без присмотра взрослых в квартире, непригодной для проживания. В жилище царят антисанитарные условия, отсутствуют мебель, плита, холодильник, дети были лишены одежды и обуви. Они изъяты из семьи: старший ребенок находится в социально-реабилитационном центре, младший – в медучреждении.

"Председатель СК России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в Ульяновской области, а также поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на наличие в них признаков халатности", – отметили в СК.

2 августа в социальных сетях распространились фотографии квартиры, в которой были обнаружены два безнадзорных ребенка. На кадрах были зафиксированы заваленная хламом квартира, мусор и дети. Кроме того, в квартире отсутствуют холодильник, плита и детские вещи.