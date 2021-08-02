В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Ульяновске организована проверка по факту обнаружения двух детей в захламленной квартире. Об этом сообщает СК РФ.

В социальных сетях распространились фотографии квартиры, в которой были обнаружены два безнадзорных ребенка. На кадрах можно увидеть заваленную хламом квартиру, мусор и детей.

Кроме того, в квартире отсутствуют холодильник, плита и детские вещи.

"Проводится доследственная проверка по поступившим сведениям об оставлении в опасности малолетних детей 2016 и 2019 годов рождения их матерью... Семья на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении ранее не состояла", – заявили в СК.

Там уточнили, что на данный момент оба ребенка изъяты из семьи и доставлены в лечебные учреждения.

Ранее в подмосковной Рузе шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице. По одним данным, из квартиры их выгнала мать и ее сожитель, по другим – ребят никто не выгонял, однако семья действительно является неблагополучной и состоит на учете. Мать не раз пытались лишить родительских прав.