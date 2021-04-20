Девочкам из Талдома, одну из которых нашли истощенной, помогут найти семью

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Жизнеустройством сестер, одну из которых нашли истощенной в Талдоме, займутся специалисты соцзащиты, рассказали в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения.

Шестилетнюю девочку и ее старшую сестру обнаружили в захламленном доме в Подмосковье 24 марта. Их нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.

Выяснилось, что дети жили в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдомском районе. Женщина навещала детей несколько раз в неделю. Подмосковные органы опеки намерены потребовать у суда лишить ее родительских прав.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в настоящее время с детьми работают специалисты. Девочки находятся в московском центре содействия семейному воспитанию. Им пытаются помочь пережить случившееся.

"Специалисты будут заниматься дальнейшим жизнеустройством девочек, чтобы они как можно скорее обрели любящую семью", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что детали случившегося выясняют правоохранители.

Ранее Следственный комитет объединил три уголовных дела, возбужденных в отношении матери девочек.

На женщину следователи завели дело по факту истязания ребенка, а полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Следствие ходатайствовало перед прокурором о передаче этого дела СК.

