Девочкам из Талдома, одну из которых нашли истощенной, помогут найти семью

17:53
Фото: Москва 24
Жизнеустройством сестер, одну из которых нашли истощенной в Талдоме, займутся специалисты соцзащиты, рассказали в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения.
Шестилетнюю девочку и ее старшую сестру обнаружили в захламленном доме в Подмосковье 24 марта. Их нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.
Выяснилось, что дети жили в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдомском районе. Женщина навещала детей несколько раз в неделю. Подмосковные органы опеки намерены потребовать у суда лишить ее родительских прав.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в настоящее время с детьми работают специалисты. Девочки находятся в московском центре содействия семейному воспитанию. Им пытаются помочь пережить случившееся.
"Специалисты будут заниматься дальнейшим жизнеустройством девочек, чтобы они как можно скорее обрели любящую семью", – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что детали случившегося выясняют правоохранители.
Ранее Следственный комитет объединил три уголовных дела, возбужденных в отношении матери девочек.
На женщину следователи завели дело по факту истязания ребенка, а полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Следствие ходатайствовало перед прокурором о передаче этого дела СК.
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