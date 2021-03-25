Найденных под Талдомом девочек при возможности отправят в Москву

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Двух девочек, которых обнаружили в захламленном доме под Талдомом, отправят в столицу, как только это станет возможно после завершения медицинских процедур, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Пока у девочек будут продолжаться различные медицинские процедуры, параллельно идет расследование прокуратуры. Когда это станет возможно, дети будут доставлены в Москву. В зависимости от состояния здоровья – или в медучреждение, или в учреждение соцзащиты. Когда это произойдет – будет зависеть тоже от решения медиков", – цитирует Ярославскую Агентство "Москва".

Она сообщила, что в настоящий момент продолжается розыск родственников детей для возможного оформления опеки.

"Если родственники найдутся и у них будет желание забрать девочек, конечно, будет решаться вопрос о родственной опеке – это лучший вариант, который может быть", – сказала Ярославская.

Детей обнаружили в захламленном доме в Подмосковье в среду, 24 марта. Их нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.

Выяснилось, что 6-летняя девочка и ее 12-летняя сестра жили в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдомском районе. Женщина навещала детей несколько раз в неделю. Подмосковные органы опеки намерены потребовать у суда лишить ее родительских прав.

В настоящее время девочки помещены в детское отделение больницы. Следователи возбудили дело.