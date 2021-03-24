Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, найденной в захламленном доме в Подмосковье

12:38
Фото: Москва 24
Девочка, которую обнаружили в захламленном частном доме в Талдомском округе Подмосковья, госпитализирована в истощенном состоянии, она идет на контакт, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"В Талдоме в частном доме в антисанитарных условиях была обнаружена девочка примерно пяти лет. Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Как говорят медики, у девочки есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная, социализированная. В ситуации разбираются правоохранительные органы", – сообщила Мишонова в своем Telegram-канале.
По словам омбудсмена, дальнейшую судьбу девочки определят органы опеки по результатам проверок. Она уточнила, что, по предварительным данным, семья ребенка переехала в Подмосковье из столицы.
Также в подмосковном главке МВД сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении матери девочки.
"В отношении женщины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – рассказала начальник пресс-службы главка Татьяна Петрова.
Ребенка обнаружили в захламленном доме в Подмосковье в среду, 24 марта. Ее нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.
Прокуратура начала проверку после обнаружения ребенка. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних.
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