Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, найденной в захламленном доме в Подмосковье

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Девочка, которую обнаружили в захламленном частном доме в Талдомском округе Подмосковья, госпитализирована в истощенном состоянии, она идет на контакт, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"В Талдоме в частном доме в антисанитарных условиях была обнаружена девочка примерно пяти лет. Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Как говорят медики, у девочки есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная, социализированная. В ситуации разбираются правоохранительные органы", – сообщила Мишонова в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, дальнейшую судьбу девочки определят органы опеки по результатам проверок. Она уточнила, что, по предварительным данным, семья ребенка переехала в Подмосковье из столицы.

Также в подмосковном главке МВД сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении матери девочки.

"В отношении женщины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – рассказала начальник пресс-службы главка Татьяна Петрова.

Ребенка обнаружили в захламленном доме в Подмосковье в среду, 24 марта. Ее нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.

Прокуратура начала проверку после обнаружения ребенка. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних.