Истощенную девочку без одежды нашли в захламленном доме в Подмосковье

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Сотрудники правоохранительных органов нашли истощенную девочку в захламленном доме в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Уточняется, что полицейские заметили подозрительного гражданина при патрулировании Талдомского городского округа. При виде их он пытался скрыться и через окно проник в дом. Правоохранители пошли за ним, где обнаружили девочку трех-четырех лет без одежды в истощенном состоянии. Кроме того, в доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка.

Ребенка доставили в медицинское учреждение. В настоящее время полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что ребенок, который выпал с 12-го этажа дома в Уфе, выжил. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии после операции.