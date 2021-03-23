В Уфе шестилетний ребенок выжил после падения с 12-го этажа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ребенок, который выпал с 12-го этажа многоэтажного дома в Уфе, выжил. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии после операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Башкирии.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как ребенок падает из окна в сугроб. Кроме того, после падения он пытается сесть. По данным СМИ, пострадавшему шесть лет.



В Минздраве рассказали, что ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. На данный момент следственные органы и полиция не прокомментировали инцидент, а также назвали причину падения ребенка.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик смог выжить после взрыва в жилом доме в Химках благодаря тому, что над ним удачно сложились две бетонные плиты, рассказали в экстренных службах Подмосковья.