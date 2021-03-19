Мальчик спасся после взрыва в Химках благодаря удачно сложившимся плитам

15:57
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
12-летний мальчик смог выжить после взрыва в жилом доме в Химках благодаря тому, что над ним удачно сложились две бетонные плиты, рассказали в экстренных службах Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ему крайне повезло, плиты сложились над ним буквой Л, он был в пространстве между ними", – заявил представитель служб.
По данным Следственного комитета, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
В экстренных службах уточнили, что погибший в результате ЧП ребенок получил несовместимые с жизнью травмы образовавшимися при взрыве осколками.
В пятницу взрыв произошел в девятиэтажном доме на Зеленой улице в Химках. В результате происшествия обрушились перекрытия между этажами и начался пожар.
Прибывшие на место спасатели устранили возгорание и начали искать людей под завалами. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли три человека.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.
По предварительным данным, в квартире жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.
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