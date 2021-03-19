Мальчик спасся после взрыва в Химках благодаря удачно сложившимся плитам

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

12-летний мальчик смог выжить после взрыва в жилом доме в Химках благодаря тому, что над ним удачно сложились две бетонные плиты, рассказали в экстренных службах Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ему крайне повезло, плиты сложились над ним буквой Л, он был в пространстве между ними", – заявил представитель служб.

По данным Следственного комитета, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В экстренных службах уточнили, что погибший в результате ЧП ребенок получил несовместимые с жизнью травмы образовавшимися при взрыве осколками.

В пятницу взрыв произошел в девятиэтажном доме на Зеленой улице в Химках. В результате происшествия обрушились перекрытия между этажами и начался пожар.

Прибывшие на место спасатели устранили возгорание и начали искать людей под завалами. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли три человека.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

По предварительным данным, в квартире жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.

