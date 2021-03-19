Стена неэксплуатируемого здания обрушилась под Ростовом

Фото: ТАСС/МЧС России

Стена неэксплуатируемого здания обрушилась в Сальске Ростовской области, сообщает РИА Новости.

В экстренных службах сообщили, что под завалами могут находиться два человека.

Уточняется, что ЧП произошло на территории ТРСУ в Морском переулке. Обстоятельства происшествия выясняются.

В пятницу взрыв произошел в девятиэтажном доме на Зеленой улице в Химках. В результате происшествия обрушились перекрытия между этажами и начался пожар.

Прибывшие на место спасатели устранили возгорание и начали искать людей под завалами. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли три человека.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

По предварительным данным, в квартире жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.

