Названа предварительная причина взрыва в доме в Химках

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Причиной ЧП в жилом доме в подмосковных Химках, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Предварительно, газовоздушная смесь", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в доме по улице Зеленой в Химках произошел взрыв на восьмом этаже. Площадь обрушения между этажами в результате взрыва составляет 25 квадратных метров.

Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он отправил зампреда правительства Подмосковья Романа Каратаева и главу регионального управления МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва.

Сообщается об одном погибшем. Из-под завалов эвакуировали ребенка, однако, по данным экстренных служб, под завалами остаются еще двое детей.