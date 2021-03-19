Один человек погиб после взрыва в доме в Химках

В Химках произошел взрыв в квартире жилого дома

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в подмосковных Химках. Об этом сообщает МЧС.

"Из-под завалов эвакуирован ребенок, к сожалению, один человек погиб", – уточнили в министерстве.

Кроме того, по информации источника, в результате происшествия травмы получила женщина, а под завалами остаются еще двое детей.

Как добавили в МЧС, площадь обрушения между этажами в результате взрыва составляет 25 квадратных метров. Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров.

"Ликвидация открытого горения в двух квартирах в жилом доме в городском округе Химки... 11:30 – ликвидация открытого горения", – заявили в МЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль. Он поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать необходимую помощь жильцам дома.

"Задействованы все необходимые силы и средства. Ситуация находится под контролем", – написал в своем Telegram-канале Воробьев.

В министерстве энергетики дополнили, что временно от газоснабжения отключили 36 квартир. По предварительным данным МЧС, причиной ЧП в доме стал взрыв газовоздушной смеси.

