Взрыв произошел в квартире жилого дома в подмосковных Химках

Взрыв произошел в жилом дом в Химках. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В доме по улице Зеленой в Химках произошел взрыв на восьмом этаже", – говорится в сообщении собеседника.
На место происшествия были направлены экстренные ведомства, начата проверка. Как заявил "Интерфаксу" информированный источник, причиной взрыва могла стать сдетонировавшая газовоздушная смесь.
В результате происшествия начался пожар, данных о пострадавших сейчас нет. По предварительным данным, загорелись пять квартир.
"Произошло обрушение межквартирных перегородок", – уточнили в оперативной службе.
Ранее эксперт назвал наиболее взрывоопасную бытовую технику в доме. Он отметил, что наиболее опасными бытовыми приборами в доме являются газовые.