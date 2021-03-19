Взрыв произошел в квартире жилого дома в подмосковных Химках

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Взрыв произошел в жилом дом в Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В доме по улице Зеленой в Химках произошел взрыв на восьмом этаже", – говорится в сообщении собеседника.

На место происшествия были направлены экстренные ведомства, начата проверка. Как заявил "Интерфаксу" информированный источник, причиной взрыва могла стать сдетонировавшая газовоздушная смесь.

В результате происшествия начался пожар, данных о пострадавших сейчас нет. По предварительным данным, загорелись пять квартир.

"Произошло обрушение межквартирных перегородок", – уточнили в оперативной службе.

Ранее эксперт назвал наиболее взрывоопасную бытовую технику в доме. Он отметил, что наиболее опасными бытовыми приборами в доме являются газовые.