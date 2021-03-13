Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи товаров в Карачаево-Черкесии

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Взрыв произошел в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в МВД по республике.

В результате пострадали пять человек, их госпитализировали. Сразу после взрыва на объекте начался пожар.

"13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегута по улице Курортной, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошел пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены 5 человек. Причины возгорания устанавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не менее восьми человек пострадали из-за сработавшего взрывного устройства на мосту Аль-Аимма в Багдаде. Данный инцидент не повлиял на ход паломничества шиитов к мечети Каземия.

Также не менее 20 человек погибли при взрыве в Сомали. Взрыв произошел в пятницу, 5 марта, в столице государства – городе Могадишо. Взорвался автомобиль у одного из ресторанов. Кроме того, после взрыва была слышна серия выстрелов.

