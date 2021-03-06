Не менее 20 человек погибли при взрыве в Сомали – СМИ

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Фото: AP/TASS/Farah Abdi Warsameh
Не менее 20 человек стали жертвами взрыва в Сомали. Об этом информирует агентство Reuters.
По данным СМИ, взрыв произошел в пятницу, 5 марта, в столице государства – городе Могадишо.
"На данный момент мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва", – сообщил представитель службы скорой помощи.
По заявлениям очевидцев, взорвался автомобиль у одного из ресторанов. Кроме того, после взрыва была слышна серия выстрелов.
Ранее взрыв случился в квартире жилого дома в Екатеринбурге. В результате происшествия пострадал один человек.
26 февраля взрыв газа с последующим возгоранием произошел в пристройке к 12-этажному дому кафе в Нижнем Новгороде. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Названа возможная причина взрыва в Нижнем Новгороде
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