Взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге, один человек пострадал

13:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Взрыв произошел в квартире жилого дома в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что взрыв произошел в доме 11 по улице Авиаторов. В результате происшествия пострадал один человек.
В МВД информацию о произошедшем подтвердили. Там заявили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата.
"По предварительным данным, инцидент не носит криминального характера. Первоначально отрабатывалась версия, что причиной хлопка могло послужить нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, но чуть позже сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата", – рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее взрыв газа с последующим возгоранием произошел в пристройке к 12-этажному дому кафе в Нижнем Новгороде. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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