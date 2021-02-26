СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Нижнем Новгороде

10:46
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.
По данным следствия, взрыв с последующим возгоранием произошел утром в пристроенном к 12-этажному дому на Мещерском бульваре здании. По предварительным данным, двухэтажная пристройка в результате инцидента разрушилась.
К месту происшествия выехали следственно-оперативная группа во главе с и.о. руководителя следственного управления СК по Нижегородской области, следователи-криминалисты, спасатели и скорая помощь. Эксперты занимаются исследованием несущих конструкций дома.
В СК заявили, что в результате инцидента пострадала девушка, ей оказывается помощь. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что под завалами могут находиться еще два человека.
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