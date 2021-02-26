Пожар начался в жилом доме в Нижнем Новгороде после взрыва – СМИ

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Пожар начался в жилом доме в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров и частичным обрушением", – сказал собеседник агентства, добавив, что жильцов дома эвакуируют.

Взрыв прогремел в пятницу утром в микрорайоне Мещерское Озеро. По данным регионального МЧС, в девятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже. По информации СМИ, инцидент произошел в расположенном в здании суши-баре.

Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

