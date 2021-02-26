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Взрыв произошел в Нижнем Новгороде в микрорайоне Мещерское озеро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

В министерстве подчеркнули, что в девятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже. По данным ряда СМИ, инцидент произошел в расположенном в здании суши-баре.

"Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода поступило в пятницу в 9:13", – говорится в сообщении.

К месту происшествия отправились оперативная группа областного главка МЧС, газовая служба и скорая помощь. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

На прошлой неделе в общежитии в казахстанском Петропавловске произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и 13 пострадали. Позднее в ДЧС уточнили, что в здании взорвался газовый баллон.